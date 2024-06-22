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ПВО сбила два беспилотника в Брянской области

Российские силы ПВО ликвидировали два вражеских беспилотника самолетного типа над Суражским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram .

В результате атаки пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы региона.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевские боевики прошлой ночью атаковали российские территории 117 беспилотниками. Средства ПВО сбили 114 из них.