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ПВО сбила девять беспилотников над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram .

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Семь беспилотников сбиты над территорией Трубчевского района, два над Карачевским районом», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее дроны атаковали Белгородскую область. В Грайворонском городском округе были повреждены два домовладения и один автомобиль.