Путину передали приветствие от Си Цзиньпина

Китайские министр иностранных дел 31 марта прибыл в Москву с официальным визитом. Здесь он будет находиться по 2 апреля.

Во вторник Ван И провел встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Они подписали план консультаций дипведомств на 2025 год.

Также Ван И встретился с Путиным. Он передал российскому лидеру теплый привет от Си Цзиньпина.

Китайский министр отметил, что благодаря усилиям глав двух государств Москва и Пекин постоянно углубляют политическое доверие, а также развивают стратегические отношения.

Ранее Ван И заявил, что отношения КНР и РФ сейчас стабильные и устойчивые. По его словам, они не изменятся за короткий период времени.