Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией

Ван И: отношения между Китаем и Россией не изменятся в одночасье

Отношения между Китаем и Россией сейчас стабильные и не изменятся за короткий период времени, заявил глава МИД КНР Ван И, его слова приводит ТАСС .

«Зрелые, устойчивые и стабильные отношения между Китаем и Россией не изменятся в одночасье, они не подвержены вмешательству третьих сторон», — сказал глава внешнеполитического ведомства Китая.

Дипломат заверил, что отношения КНР и РФ не направлены против третьих стран. при этом оба государства намерены и впредь защищать основанную на принципах ООН международную систему.

Министр подчеркнул, что Китай стремится создать условия для разрешения кризиса на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры.