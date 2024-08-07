Путина пригласили на инаугурацию в Мексику

Российский лидер Владимир Путин получил приглашение на инаугурацию президента Мексики Клаудии Шейнбаум 1 октября 2024 года, пишет газета « Известия ».

Информацию изданию о получении приглашения подтвердили в посольствах России и Мексики.

«Латиноамериканская страна заняла нейтральную позицию в отношении украинского кризиса, и эксперты убеждены, что при смене власти ситуация не изменится», — пишет газета.

Ранее Путин поздравил Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики.