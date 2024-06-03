Путин назвал Мексику традиционно дружественным партнером России
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Российский президент Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемая госпожа Шейнбаум, примите искренние поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах», — говорится в телеграмме главы государства.
Он выразил надежду на то, что работа Шейнбаум на посту мексиканского президента будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между Москвой и Мехико, так как Мексика является традиционно дружественным партнером РФ в латиноамериканском регионе.
Российский лидер пожелал Клаудии Шейнбаум успехов в государственной деятельности, а также здоровья и благополучия.
Ранее Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью 84-летнего депутата Госдумы Артура Чилингарова. Президент РФ направил семье полярного исследователя телеграмму со словами скорби и поддержки.