Путин назвал Мексику традиционно дружественным партнером России

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Путин поздравил нового президента Мексики Шейнбаум с победой на выборах

Российский президент Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа Шейнбаум, примите искренние поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах», — говорится в телеграмме главы государства.

Он выразил надежду на то, что работа Шейнбаум на посту мексиканского президента будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между Москвой и Мехико, так как Мексика является традиционно дружественным партнером РФ в латиноамериканском регионе.

Российский лидер пожелал Клаудии Шейнбаум успехов в государственной деятельности, а также здоровья и благополучия.

Ранее Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью 84-летнего депутата Госдумы Артура Чилингарова. Президент РФ направил семье полярного исследователя телеграмму со словами скорби и поддержки.