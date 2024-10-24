Путин: Запад использует Украину для создания угроз безопасности России
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад открыто использует Украину, чтобы создать критические угрозы безопасности России. При этом западные государства игнорируют жизненные интересы страны, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, такая ситуация приводит к нарушению принципов неделимой и равной безопасности, поощряет межгосударственные распри.
«Один из примеров этого — это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России», — заявил Путин на саммите БРИКС.
Также он отметил, что Запад игнорирует жизненные интересы страны. Еще одна проблема — ущемление прав русскоязычных людей.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе неформального ужина на полях саммита БРИКС в Казани лидеры стран подняли тему Украины. Путин также поговорил тет-а-тет практически со всеми первыми лицами объединения.