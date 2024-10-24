Путин: Запад использует Украину для создания угроз безопасности России

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Запад открыто использует Украину, чтобы создать критические угрозы безопасности России. При этом западные государства игнорируют жизненные интересы страны, сообщает ТАСС .

По словам главы государства, такая ситуация приводит к нарушению принципов неделимой и равной безопасности, поощряет межгосударственные распри.

«Один из примеров этого — это Украина, которую использовали и используют для создания критических угроз безопасности России», — заявил Путин на саммите БРИКС.

Также он отметил, что Запад игнорирует жизненные интересы страны. Еще одна проблема — ущемление прав русскоязычных людей.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе неформального ужина на полях саммита БРИКС в Казани лидеры стран подняли тему Украины. Путин также поговорил тет-а-тет практически со всеми первыми лицами объединения.