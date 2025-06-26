«Значительный объем наших российских золотовалютных резервов заморожен в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что подобные действия нельзя назвать просто кражей — это открытый грабеж, поскольку Запад действует открыто.

Путин предупредил, что в случае реализации этих планов процесс регионализации платежных систем станет необратимым. Более того, это может привести к позитивным изменениям в мировой экономике, снизив зависимость стран от западных финансовых инструментов. Н

После начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заблокировали около 300 миллиардов евро российских резервов, причем более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, преимущественно в бельгийской Euroclear.

В Москве неоднократно называли действия Запада воровством, акцентируя внимание на том, что под ударом не только частные, но и государственные средства России. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия оставляет за собой право ответить аналогичными мерами, включая отказ от возврата западных активов, размещенных в стране.