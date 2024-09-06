Путин заявил об образовании Оргкомитета Национального центра «Россия»
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Создан Организационный комитет Национального центра «Россия». Такой указ 6 сентября подписал президент РФ Владимир Путин.
Организационный комитет Национального центра «Россия» создается, чтобы показывать достижения РФ, укреплять государственную идентичность, применять эффективный опыт развития субъектов страны. Также его учредили, чтобы взращивать чувство гордости за страну, развивать детей и представителей молодежи, сохранять наследие Международной выставки-форума «Россия».
Председателем Оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Кириенко С.В. Ему нужно в течение месяца утвердить состав членов.
Ранее Путин рассказал о священном долге армии РФ. По его словам, солдатам нужно выгнать ВСУ из Курской области.