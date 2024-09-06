Путин заявил об образовании Оргкомитета Национального центра «Россия»

сегодня в 18:39

Организационный комитет Национального центра «Россия» создается, чтобы показывать достижения РФ, укреплять государственную идентичность, применять эффективный опыт развития субъектов страны. Также его учредили, чтобы взращивать чувство гордости за страну, развивать детей и представителей молодежи, сохранять наследие Международной выставки-форума «Россия».

Председателем Оргкомитета назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Кириенко С.В. Ему нужно в течение месяца утвердить состав членов.

Ранее Путин рассказал о священном долге армии РФ. По его словам, солдатам нужно выгнать ВСУ из Курской области.