сегодня в 16:55

Священная задача российских военных — освободить Курскую область от ВСУ. Об этом во время пленарного заседания ВЭФ рассказал президент РФ Владимир Путин, сообщает « Царьград ».

Украинские войска вторглись на территорию России, чтобы попытаться отвлечь ее силы в зоне СВО. При этом Киев попал в провальную ситуацию в Донбассе.

Путин отметил, что жители Курской области и других приграничных регионов страдают из-за нападений противника. Вся страна должна помочь российским войскам добиться цели и выгнать ВСУ.

Путин добавил, что ВС РФ стабилизировали ситуацию в Курской области и уже постепенно выдавливают противника с территории страны.

Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки потеряли до 370 солдат в Курской области. Были уничтожены 17 единиц бронетехники.