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ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 370 военнослужащих

За сутки ВСУ потеряли до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Бойцы группировки войск «Север» отразили четыре атаки штурмовых групп противника, а также сорвали еще три попытки атак. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих.

ВС РФ также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской и 1004-й бригады охраны и обеспечения противника.

Продолжаются разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению украинских диверсантов в лесных массивах Курской области.

Кроме того, ВС РФ поразили ВСУ в Сумской области. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 10 100 военнослужащих, 81 танк, 72 бронетранспортера, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудия, 24 пусковых установки РСЗО.