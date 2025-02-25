Путин заявил, что Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ и общества

Президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский становится токсичной фигурой не только для ВСУ, но и для общества, сообщает RT .

Путин отметил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, что Зеленский отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чём основанными».

Также он подчеркнул, что указы Зеленского оборачиваются неоправданно большими потерями для украинской армии.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который потеряет страну, если не поторопится заключить мирное соглашение с Россией. Он подчеркнул, что Вашингтон проводит успешные переговоры с Москвой по урегулированию российско-украинского конфликта. Многие признают, что завершить конфликт может только администрация Трампа.