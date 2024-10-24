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Путин заявил, что ВСУ под Курском потеряли ранеными и убитыми 26 тыс человек

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани сообщил, что Вооруженные силы Украины на курском направлении потеряли 26 тысяч человек, пишет ТАСС .

«Безвозвратные и санитарные потери Киева на курском направлении составили 26 тысяч», — заявил Путин.

Ранее российский лидер сообщил, что в настоящее время в Курской области окружены около 2 тысяч бойцов ВСУ. Российские вооруженные силы уже начали операцию по ликвидации скоплений противника.

По словам Путина, ВС РФ уверенно продвигаются вперед по всем линиям соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.