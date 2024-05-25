Путин заявил, что Россия должна быть все время на шаг впереди противника

Путин: Россия должна быть на шаг впереди противника, чтобы гарантировать победу

Российский президент Владимир Путин на встрече с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что Россия должна все время быть на шаг впереди противника, чтобы гарантировать победу, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы должны быть все время на шаг впереди. Надо опережать противника все время, и тогда победа будет гарантирована», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что эффективность Вооруженных сил РФ кратно возрастает, как только армия хотя бы на полшага опережает противника.

Российский лидер добавил, что эффективное задействование оборонного комплекса также имеет важное значение. Необходимо в ускоренно порядке принимать на вооружение наиболее эффективные образцы отечественного оружия.

Ранее Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о том, возобновятся ли переговоры с Украиной, а также о соблюдении обязательств в области ядерного оружия. Также лидеры обсудили сотрудничество двух стран и дальнейшее создание единого оборонного пространства.