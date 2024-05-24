Путин: РФ соблюдает обязательства в области ядерного вооружения

Президент России Владимир Путин рассказал о том, возобновятся ли переговоры с Украиной, а также о соблюдении обязательств в области ядерного оружия, сообщает РИА Новости в Telegram-канале .

Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить сотрудничество двух стран и дальнейшее создание единого оборонного пространства.

Когда тема разговора затронула вопрос ядреного вооружения, российский лидер заявил: РФ ничего не нарушала и полностью соблюдает обязательства в этой области.

Также Путин рассказал о возможности возобновления переговоров с Украиной. Президент подчеркнул, что сначала России нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании документов на эту тему.

Ранее на Западе появилась информация о том, что Россия может провести переговоры по Украине, если в ходе них будет зафиксирована линия фронта.