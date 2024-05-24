На Западе рассказали о том, что Путин готов к переговорам по Украине

В Reuters заявили, что президент РФ Владимир Путин обсудит конфликт с Украиной, если в ходе этих переговоров произойдет фиксация действующей линии фронта. Об этом сообщает Лента.ру .

По данным иностранного издания, в окружении Путина есть несколько человек, предоставивших информацию о переговорах. Они сообщили, что президент общался с группой советников, а в ходе беседы выразил разочарование по поводу попыток западного правительства сорвать переговоры и решению Владимира Зеленского вообще не проводить их.

По словам одного из источников в окружении российского лидера, РФ имеет все необходимые силы для продолжения боевых действий, но Путин готов к заморозке конфликта.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил условия для прекращения СВО. Он отметил, что РФ продолжит военную операцию, пока не достигнет поставленных целей.