сегодня в 15:39

Путин заявил, что ядерный щит России лучше, чем у других стран

На итоговом заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин подчеркнул превосходство российского ядерного арсенала. По его словам, оборонный комплекс страны демонстрирует значительный прогресс, пишет ТАСС .

По мнению Путина, Вооруженные силы России преобразились, и это коснулось всех аспектов: от управления и стратегии до оснащения и деятельности ОПК. Особое внимание уделено стратегическим силам.

«Наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы», — сказал Путин.

Ранее Путин напомнил, что не Россия начала украинский конфликт. По словам главы государства, ответственность за текущие события лежит на плечах западных стран.

