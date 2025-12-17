Путин заявил, что ядерный щит России лучше, чем у других стран
Фото - © Александр Казаков/РИА Новости
На итоговом заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин подчеркнул превосходство российского ядерного арсенала. По его словам, оборонный комплекс страны демонстрирует значительный прогресс, пишет ТАСС.
По мнению Путина, Вооруженные силы России преобразились, и это коснулось всех аспектов: от управления и стратегии до оснащения и деятельности ОПК. Особое внимание уделено стратегическим силам.
«Наш ядерный щит является более современным, чем ядерная составляющая любой официальной ядерной державы», — сказал Путин.
Ранее Путин напомнил, что не Россия начала украинский конфликт. По словам главы государства, ответственность за текущие события лежит на плечах западных стран.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.