Путин заявил, что будущее Европы связано с Россией

«Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Коль, который сказал — это было в 1993 году, — что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией. Мы естественным образом дополняем друг друга. Мы будем работать друг с другом и будем развиваться. Если этого не произойдет, Европа постепенно будет исчезать», — сказал Путин.

Президент отметил, что объединение экономических и технологических возможностей России и стран Европы дало бы мощный эффект. По его словам, совокупный ВВП России и европейских государств по паритету покупательной способности в таком случае превышал бы показатели США.

«Вы воюете с нами руками украинских националистов. Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу и готовы к сотрудничеству с вами, — отметил глава государства.

