Российский президент Владимир Путин в разговоре с журналистом Sky News Arabia выразил уверенность в том, что большая часть граждан Украины до сих пор заинтересована в сохранении дружественных отношений с РФ. Об этом сообщает РИА Новости .

По его словам, такие вопросы обсуждали в турецком Стамбуле в 2022 году. Россия и Украина были на грани подписания конечного документа еще 3 года назад.

Путин подчеркнул, что Украина «заслуживает лучшей участи», она не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые действуют против РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что слова главы РФ о вероятности «забрать» Сумы услышат в Киеве. Путин на пленарной сессии ПМЭФ говорил, что у РФ нет задачи заполучить этот украинский город, но нельзя исключать такую вероятность.