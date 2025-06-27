Путин высказался о встрече с Трампом

сегодня в 17:57

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с главой США Дональдом Трампом вполне возможна. Москва «с удовольствием» подготовит это мероприятие, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы государства перед журналистами после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

Путин добавил, что российско-американские отношения начинают выравниваться. В этом вопросе «первые шаги» уже сделаны — выстроено рабочее взаимодействие между спецслужбами и дипломатами, отметил президент.

Владимир Путин добавил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию украинского кризиса.

Тем временем президент России также объявил о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.