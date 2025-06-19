Путин выразил готовность к переговорам с Зеленским, но поставил условия

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил о своей готовности провести встречу с Владимиром Зеленским.

«Важно не просто провести переговоры, а определить, кто будет подписывать итоговые документы и какие гарантии их выполнения могут быть предоставлены», — подчеркнул российский лидер.

В своем выступлении российский лидер отметил, что текущая ситуация требует глубокой проработки.

«Нам нужно не временное затишье, а устойчивое решение, которое исключит возобновление конфликта в будущем. Для этого предстоит проделать значительную работу», — отметил глава государства.

Ранее Путин вновь озвучил российскую позицию относительно истоков кризиса, связав его с событиями 2014 года. Особое внимание президент уделил положению в Донбассе. Критике также подверглась политика Киева в религиозной сфере.