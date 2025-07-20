Путин встретился с советником верховного руководителя Ирана
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Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани, сообщает «Интерфакс».
«Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, со стороны РФ были высказаны известные позиции, которые ориентированы на стабилизацию обстановки в данном регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что если Иран решит строить новые ядерные объекты, то Штаты их разрушат.