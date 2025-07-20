Путин встретился с советником верховного руководителя Ирана

сегодня в 17:16

«Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, со стороны РФ были высказаны известные позиции, которые ориентированы на стабилизацию обстановки в данном регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что если Иран решит строить новые ядерные объекты, то Штаты их разрушат.