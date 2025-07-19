Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана

Американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что если Иран решит строить новые ядерные объекты, США их разрушат. По словам главы Белого дома, три существующих ядерных объекта в Иране уже полностью выведены из строя, пишет РИА Новости .

Восстановление разрушенных ядерных объектов в Иране займет много лет. Трамп считает, что Тегерану было бы проще построить совершенно новые объекты в других местах, но предупредил, что и эти новые центры могут быть уничтожены.

Иранский чиновник заявил 19 июля, что если давление санкций не прекратится, Иран может отказаться от международного соглашения о ядерном оружии и усилить обогащение урана.

Ранее, 2 июля, президент Ирана Масуд Пезешкиан уже остановил работу с международными атомными инспекторами. Иран готов возобновить сотрудничество, только если будет гарантирована защита их ядерных установок и ученых.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло в ночь на 13 июня. Тогда Израиль нанес удар по Ирану с целью помешать Тегерану создать ядерное оружие на своей территории. После этого Иран начал наносить ответные удары по Тель-Авиву.