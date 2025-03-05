Путин встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой

В ходе переговоров Путин поздравил коллегу с избранием на пост главы государства.

«Еще раз Вас поздравляю. Желаю всего самого доброго», — сказал президент РФ.

Гунба был вице-президентом до этого, а потому, по словам российского лидера, в курсе характера отношений между Россией и Абхазией и всех проблем, которые стоят. Путин отметил, что над их решением предстоит работать.

Гунба поблагодарил российского президента за встречу. Он отметил, что благодаря поддержке РФ и личной поддержке Путина республика имеет возможность развиваться и выстраивать экономические отношения.

Новый президент Абхазии и российский лидер обсудили несколько актуальных вопросов и пути их решения. Они также поговорили о сотрудничестве двух стран.

Гунба получил поддержку 54,73% избирателей по результатам второго тура голосования, состоявшегося в Абхазии. После чего он был избран президентом республики.