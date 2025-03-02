Бадра Гунба избран президентом Абхазии

По результатам второго тура голосования, состоявшегося в Абхазии, президентом республики избран Бадра Гунба, сообщает Telegram-канал «Апсныпресс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно результатам подсчета голосов, Гунба получил поддержку 54,73% избирателей, в то время как его соперник Адгур Ардзинба набрал 41,54% голосов.

В Абхазии завершился второй тур президентских выборов. 1 марта в 20:00 по московскому времени прекратили работу все 154 участка для голосования, включая два на территории России — в столице и Карачаево-Черкесской Республике. Первый тур досрочных президентских выборов в республике состоялся 15 февраля.

Ранее вооруженные люди напали на избирательный участок в Абхазии, где проходили выборы президента частично признанного государства.