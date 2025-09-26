Путин встретился с премьер-министром Армении Пашиняном

В частности, стороны обсудили роль атомной энергетики.

«Мы сейчас работаем и ищем удобные для Армении проекты малых модульных атомных вариантов. И, конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией», — отметил Пашинян.

В августе президент России Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встретился с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, беседа лидеров двух стран была хорошей. В приветственном слове Путин заявил, что рад встрече с Пашиняном и выразил надежду, что совместная работа будет, как и прежде, плодотворной. Пашинян, в свою очередь, согласился с российским лидером и назвал российский и армянский народы братскими.