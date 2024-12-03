Путин встретился с госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии Мезенцевым

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В Кремле состоялась встреча Путина и Мезенцева

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев прибыл в Кремль для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля .

Путин и Мезенцев встретились в рамках подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Официальное мероприятие состоится в Минске 6 декабря.

Кремль опубликовал фотографии с рабочей встречи Путина и Мезенцева. На кадрах видно, что собеседники находились в хорошем расположении духа, однако что именно они обсуждали, не уточняется.

Ранее российский лидер провел рабочую встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой. Она рассказала Путину, как ФМБА помогают бойцам в зоне проведения специальной военной операции на Украине.