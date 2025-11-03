Путин возложит цветы на Красной площади в День народного единства

Президент России Владимир Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на Красной площади. Вместе с ним в торжественной церемонии поучаствуют представители религиозных конфессий и общественных, а также молодежных организаций, сообщает пресс-служба Кремля .

В этот же день в стенах Кремля, в Екатерининском зале, Путин проведет торжественную церемонию вручения государственных наград и премий за особые заслуги в деле укрепления единства и сплоченности российского народа.

Среди лауреатов — видные деятели, представляющие религиозные и общественные организации, представители бизнеса, а также зарубежные деятели культуры, внесшие значительный вклад.

Кроме того, в этот день глава государства посетит выставку-форум «Православная Русь», посвященную Дню народного единства, которая развернется в ЦВЗ «Манеж».

В рамках визита Путин ознакомится с работой благотворительного фонда «Христианское милосердие» и осмотрит экспозицию «Великая Победа. Россия — моя история», повествующую о подвигах народов Советского Союза в борьбе с фашизмом.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав заявил, что День народного единства — символ единства в многообразии. По его мнению, Россия напоминает огромный витраж, сложенный из сотен разноцветных стеклышек — 193 народов со своей культурой, языком и традициями.

