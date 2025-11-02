День народного единства — символ единства в многообразии. Россия напоминает огромный витраж, сложенный из сотен разноцветных стеклышек — 193 народов со своей культурой, языком и традициями. Собранные вместе они создают ту уникальную картину, которую мы называем российской цивилизацией. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав.

Историческая основа праздника — освобождение Москвы в 1612 году — показывает, что наше единство рождалось в горниле испытаний. Когда земский староста Минин и воевода Пожарский вели ополчение, они вели не просто воинов — они вели русских, татар, башкир, чувашей, представителей десятков народов, объединенных общей целью. Освобождение Кремля стало актом восстановления не просто столицы, но и той самой государственности, которая смогла объединить столь разные народы в один мощный организм.

«Сегодня, когда Россия вновь проходит испытание на прочность в ходе специальной военной операции, этот праздник обретает особое звучание. Как и четыре века назад, мы видим, как в окопах рядом воюют уроженцы Дагестана и Татарстана, Тувы и Ставрополья, Сибири и Урала», — сказал политолог.

По словам эксперта, тот факт, что пять национальностей насчитывают более миллиона человек, а некоторые малые народы — менее сотни, лишь подчеркивает уникальность России.

«Мы не ассимилируем, не растворяем различия. Мы бережно собираем их воедино, как те витражные стекла. И в этом залог нашей непобедимости: народ, сумевший сохранить 193 самобытных культуры в одном государстве, способен преодолеть любые вызовы времени», — добавил эксперт.