Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову в Совбез РФ и исключил Якушева

Состав Совета Безопасности России изменился. В него включены четыре человека и исключен один, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Новыми членами Совбеза России 30 сентября стали помощник президента Алексей Дюмин и первый зампредправительства РФ Денис Мантуров. Также в состав включили начальника главного управления специальных программ президента Александра Линца и главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

В списке членов Совбеза с момента подписания указа больше не числится Владимир Якушев. До этого его освободили от должности полномочного представителя президента на Урале.

Ранее Якушева избрали первым вице-спикером Совета Федерации. Его кандидатуру на должность предложила спикер СФ РФ Валентина Матвиенко.