Игорь Брынцалов поздравил Владимира Якушева с избранием первым зампредом СФ РФ

Врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации. Его кандидатуру на эту должность предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. С новой должностью Якушева поздравил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Уверен, что ваш большой опыт работы в органах исполнительной власти, деятельность на посту исполняющего обязанности секретаря Генсовета партии „Единая Россия“ поможет в реализации задач, которые ставят перед нами жители страны. Желаю успехов на ответственном посту и реализации всех намеченных планов», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

На пост сенатора Владимира Якушева выдвинул губернатор Тюменской области.

«Летом этого года (Владимир Якушев — прим. ред.) был назначен на должность исполняющего обязанности секретаря Генсовета „Единой России“. Партия с его непосредственным участием прошла подготовку к ЕДГ, показав блестящие результаты на выборах по всей стране. Управленческий опыт наработан колоссальный. Владимир Владимирович прошел все этапы большого жизненного и профессионального пути», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что Владимир Якушев родился в 1968 году, прошёл военную службу в рядах Советской Армии, окончил Тюменский государственный университет, получил степень кандидата экономических наук. Работал на разных должностях в банковском секторе, был вице-губернатором региона, главой города Тюмени, возглавлял Тюменскую область. Затем возглавил Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а с 2020 года стал полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе.

Валентина Матвиенко добавила, что в Совете Федерации очень ценят, когда приходят «люди знающие, погружённые в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности и готовы энергично решать самые актуальные вопросы».

«Я уверена, что Владимир Владимирович сможет себя проявить на должности первого заместителя председателя Совета Федерации и достойно справиться с этой ответственной работой», — резюмировала Валентина Матвиенко.

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов также присоединился к поздравлениям в адрес Владимира Якушева.