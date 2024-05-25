Путин: в России по ряду позиций гособоронзаказа идет опережение графика

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса отметил, что большинство предприятий идут согласно графику по выполнению гособоронзаказа, а по некоторым пунктам даже опережают его, сообщает пресс-служба Кремля .

Глава государства отметил, что важно продолжать наращивание обеспечения вооруженных сил России всем необходимым, в том числе современными беспилотными авиа- и наземными комплексами, высокоточным оружием, а также различными устройствами, обеспечивающих непрерывную связь и управление.

«Рост (производства с начала СВО — ред.) составил по ракетно-артиллерийскому снаряжению более, чем в 22 раза. По средствам радиоэлектронной борьбы и разведки — в 15 раз. По боеприпасам и средствам поражения — в 14 раз», — рассказал Путин.

Путин поблагодарил руководителей предприятий и их коллективы за хороший темп работы и производство большого объема необходимой военным продукции.

Ранее в Кремле заявили, что на сегодняшний день в стране отсутствует потребность в новой волне всеобщей мобилизации для проведения специальной военной операции на Украине. Владимир Путун уже неоднократно заявлял, что такой необходимости нет.