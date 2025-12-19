Путин в разговоре с представительницей Белоруссии объяснил термин «подсвинки»

Президент России Владимир Путин 19 декабря проводит программу «Итоги года», в рамках которой отвечает на вопросы как граждан страны, так и журналистов. Сотрудница белорусского телеканала «Первый информационный» Виктория Синкевич, задавая вопрос о сотрудничестве Москвы и Минска, а также о вопросах безопасности, поблагодарила Путина за новый термин «подсвинки». Глава государства решил объяснить, как появилось это слово.

«Что касается определения („подсвинки“ — ред.), оно выскочило у меня вот как бы в процессе общения с военной аудиторией, и я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел ввиду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы», — сказал Путин.

Путин также отметил, что смотрел 18 декабря в прямом эфире Всебелорусское народное собрание, где выступал белорусский президент Александр Лукашенко. Он назвал выступление белорусского коллеги эмоциональным и ярким, а также поблагодарил за высокую оценку российско-белорусских отношений.

Что касается вопросов безопасности, Путин подчеркнул, что они решаются как в одностороннем порядке, так и в двустороннем, а также в рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности).

Ранее 17 декабря Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны. По его словам, в западных странах жителям «вбивают в голову страхи» по поводу неминуемости столкновения с РФ, также он назвал европолитиков «подсвинками». Позднее выяснилось, что данный термин вызвал страх у европейских политиков.

