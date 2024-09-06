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Путин в онлайн-режиме проголосовал на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме проголосовал на выборах в Московскую городскую Думу, сообщается на сайте Кремля.

На опубликованных кадрах российский лидер сидит за столом, напротив него — монитор компьютера. Президент выбрал дистанционный способ электронного голосования.

«8 сентября в России — единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», — отметил Путин.

Он добавил, что это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране.

В ряде регионов по решению избирательных комиссий голосование проходит в течение двух или трех дней, то есть с 6 или 7 сентября.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали в Москве в пятницу. В голосовании уже приняли участие уже более 1 млн москвичей.