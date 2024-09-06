Песков заявил, что Путин в скором времени проголосует на выборах в Мосгордуму

«Скоро. Совсем скоро», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркина стартовали в Москве в пятницу. Избирательные участки будут работать каждый день до воскресенья с 08:00 до 20:00. К вечеру 6 сентября в голосовании приняли участие уже более 1 млн москвичей.

Голосовать на выборах могут все совершеннолетние москвичи, у которых есть постоянная регистрация в столице. Для волеизъявления доступен любой способ. Проголосовать в электронном формате можно онлайн и с помощью терминалов на избирательных участках.