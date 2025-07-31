сегодня в 01:59

Путин в четверг проведет переговоры с лидером Лаоса

Президент РФ Владимир Путин проведет в Москве переговоры с лидером Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, касающихся российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также будут затронуты основные темы региональной и глобальной повестки дня.

Ожидается, что по итогам переговоров будет принят ряд двусторонних документов.

Ранее Кремль ознакомился с недавними заявлениями президента США Дональда Трампа по поводу сроков урегулирования украинского конфликта.