Путин в беседе с Раиси выразил надежду на сдержанность стран Ближнего Востока

В телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин и иранский лидер Эбрахим Раиси обсудили обострившуюся обстановка на Ближнем Востоке после израильского авиаудара по диппредставительству Ирана в Дамаске и предпринятых страной ответных мер, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин в этой беседе выразил надежду, что все стороны конфликта на Ближнем Востоке проявят разумную сдержанность и не допустят нового витка конфронтации, который может привести к катастрофическим последствиям для региона.

Раиси уточнил, что действия Ирана были вынужденными и носили ограниченный характер. Также страна не заинтересована в эскалации напряженности.

Лидеры государств согласились, что основной причиной событий на регионе является нерешенность палестино-израильского конфликта. Для этого, по мнению президента РФ, следует прекратить огонь в секторе Газа, облегчить сложившуюся тяжелую гуманитарную ситуацию и создать условий для урегулирования данного вопроса в политико-дипломатическом ключе.

Также Путин поздравил Раиси и мусульман Ирана с окончанием священного месяца Рамадан и Ураза-байрамом, который верующие недавно отпраздновали.