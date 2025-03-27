Путин в беседе с моряками-подводниками заявил о поддержке ВМФ

Путин пообщался с моряками-подводниками на «Архангельске»

Президент России Владимир Путин пообщался с моряками-подводниками на атомной подводной лодке «Архангельск», сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства осмотрел подводную лодку и пообщался с моряками-подводниками во время чаепития на «Архангельске». Российский лидер поблагодарил военных за службу.

Президент подчеркнул, что Россия является мощной морской державой и этот статус государство будет поддерживать, строя новые надводные и подводные суда.

Ранее Путин дал старт спуску на воду новой атомной подлодки «Пермь», вооруженной крылатыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Российский президент находится в рабочей поездке по Мурманской области.