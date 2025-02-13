Путин указом объявил благодарность дочери Кадырова Карине

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«Объявить благодарность президента РФ Кадыровой Карине Рамзановне», — написано в документе.

Там также уточняется, что Карина Кадырова является первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики — министром Чеченской Республики.

Распоряжение об объявлении благодарности было подписано президентом РФ 13 февраля.

Ранее Кадыров впервые появился на видео после слухов о его якобы пропаже и плохом здоровье. В кадре он пьет чай и опровергает утверждения о своем «исчезновении».