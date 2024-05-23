Путин уедет в Узбекистан на два дня

сегодня в 19:04

Ушаков: у Путина запланирован двухдневный визит в Узбекистан

Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин отправится в Узбекистан на два дня. По его словам, поездка запланирована на 26 мая, сообщает «Бриф24» .

Ранее российский президент провел телефонные переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Путин и Мирзиеев обсудили подготовку к официальному визиту и аспекты расширения связей между Москвой и Ташкентом.

Между тем президент России подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе длинную версию российского автомобиля Аurus. Эмир накануне приехал в Москву, где обсудил с Путиным международную повестку и предложил укреплять отношения между двумя странами.