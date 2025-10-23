Путин: у России и США есть много направлений для сотрудничества

Российский президент Владимир Путин 23 октября на полях XVII съезда Русского географического общества в Кремле пообщался с журналистами и заявил, что у Москвы и Вашингтона есть много направлений, по которым страны могли бы сотрудничать. Однако для этого нужно перейти к диалогу на перспективу, пишет РИА Новости .

«Если мы в конце концов все-таки перейдем не к какому-то давлению, а перейдем к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, то у нас много направлений для совместной работы. В целом к этому мы готовы, но это, как мы видим, зависит не только от Российской Федерации, но и от наших партнеров», — сказал Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что диалог между странами всегда лучше, чем конфронтация, споры и продолжающиеся военные конфликты.

Путин не оставил без внимания и важный вопрос, который касается возможных ударов Вооруженных сил Украины по российским территориям с помощью американских ракет Tomahawk. По его словам, ответ на эти действия будет ошеломляющим.

