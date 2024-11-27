Путин: у Москвы и Астаны нет вопросов, которые нельзя решить совместно

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Астана имеют друг к другу некоторые вопросы, но все они решаемы. Он добавил, что у обеих сторон есть желание искать ответы и находить их, сообщает ТАСС .

Путин во время переговоров со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отметил, что Казахстан — стратегический партнер и надежный союзник РФ. На встрече обсуждались в том числе «промышленность и финансы».

Путин отметил, что существуют некоторые проблемы, «которые возникают в рамках такого большого двустороннего процесса», а какие-то вопросы требуют внимания со стороны РФ. Казахстан сейчас ждет ответ на них. У России в свою очередь также есть вопросы к казахстанской стороне.

При этом, по словам Путина, у Москвы и Астаны нет таких вопросов, которые нельзя было бы решить совместно. Российский лидер видит «желание искать ответы и находить их». Он добавил, что при таком настрое обе стороны добьются больших успехов.

Также Путин отметил, что под руководством Токаева Казахстан добился «впечатляющих результатов». Российский лидер добавил, что во время визита в Астану его сопровождает «полправительства Российской Федерации». Кроме того, он поблагодарил казахстанскую сторону за прием.

Путин добавил, что на саммите Организации Договора о коллективной безопасности 28 ноября в Астане будет обсуждаться тема безопасности.

Ранее российский президент пригласил Токаева на празднование 80-летия Победы в 2025 году. Также, по его словам, на юбилейные торжества ждут и других казахстанских друзей.