Путин тепло поздравил президента Сербии Вучича с днем рождения

Президент России Владимир Путин тепло поздравил с днем рождения своего сербского коллегу Александра Вучича. Недавно он отмечал 55-летие, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Вучич пообщались по телефону. Они обсудили укрепление российско-сербских отношений, взаимодействие в различных областях, в том числе в энергетике. Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в ВОВ, а также пришлет подразделение ВС Сербии для участия в параде.

В разговоре Путин отметил недопустимость внешнего вмешательство во внутриполитическую ситуацию страны. Глава государства поддержал законно избранных властей Сербии.

Ранее Путин в преддверии Международного женского дня поздравил всех женщин с наступающим праздником и выразил особые слова благодарности участницам спецоперации. Российский лидер встретился с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».