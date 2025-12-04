Путин: США разделили мирный план Трампа на 4 отдельных пакета

Президент России Владимир Путин рассказал, что США разделили на пакеты мирный план по украинскому конфликту, разработанный американским лидером Дональдом Трампом. Каждая часть будет обсуждаться отдельно, сообщает ТАСС .

По словам государственного лидера, всего в мирном соглашении 28 пунктов. Их разделят на четыре пакета, которые будут обсуждать отдельно.

Также Путин прокомментировал недавнюю встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Он отметил, что этот диалог был необходим и полезен.

Глава государства подчеркнул, что предложения США основаны на договоренностях, которые были достигнуты с Трампом на Аляске. Встреча была очень долгой, потому что приходилось обсуждать каждый пункт.

Ранее Трамп заявил, что условия для мирного урегулирования на Украине были значительно выгоднее для Киева во время его предыдущих переговоров с Владимиром Зеленским. Он предупреждал украинского президента, что у того «нет козырей», и именно тогда нужно было заключать соглашение.

