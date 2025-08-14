Путин: США принимают энергичные усилия для завершения украинского конфликта

Президент РФ Владимир Путин считает, что американская сторона «принимает энергичные и искренние» усилия по урегулированию украинского конфликта.

Глава государства провел совещание на тему подготовки к саммиту РФ и США на Аляске. Видеофрагмент с выступлением Путина опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер поделился с коллегами информацией о том, на каком этапе находится подготовка к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Путин также сообщил, что администрация американского главы принимает «энергичные и искренние» усилия для того, чтобы завершить украинский конфликт.

По его словам, США добиваются прекращения боевых действий и выхода на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот кризис сторон.

Встреча Трампа и Путина намечена на 15 августа. Она пройдет на Аляске. Основной темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса. Также вместе с Путиным на встречу отправится российская делегация.