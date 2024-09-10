Путин: США наращивают присутствие в АТР и Арктике для сдерживания России и КНР

Президент России Владимир Путин заявил, что США наращивают военное присутствие в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам главы государства, их цель — сдерживать РФ и Китай, сообщает РИА Новости .

«США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России — в Арктике и в Азиатско-тихоокеанском регионе», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что все это происходит под предлогом некой существующей угрозы со стороны России. Таким образом США пытаются сдержать, в том числе и Китай.

Ранее министр Сухопутных войск США Кристин Уормут заявила, что страна рассматривает вариант размещения ракет средней дальности в Японии. Она отметила, что этот вопрос обсуждался во время встречи с министром обороны Японии Минору Кихарой, которая проходила в августе.