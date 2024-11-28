Путин сравнил ракеты, используемые Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что у российской армии есть более лучшие аналоги ракет, которые Запад поставляет Украине. По словам главы государства, ракеты ВС РФ более сильные и дальнобойные, чем те, которые использует Киев, сообщает ТАСС .

Владимир Путин выступил с речью на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Российский президент заявил, что новые американские ракеты имеют более худшие характеристики, чем российские. По словам Путина, в мире также нет аналогов гиперзвуковым комплексам армии России, причем производство последних только увеличивается.

Верховный главнокомандующий добавил, что у России есть еще несколько вооружений наподобие новейшей ракетной системы «Орешник», которой нанесли удар по военному заводу в городе Днепропетровск (украинские название — Днепр). Путин отметил, что баллистический «Орешник» может атаковать центры принятия решений в Киеве, а в случае его массированного применения мощь удара будет сопоставима с ядерным.

Путин также заявил, что украинские войска не раз пытались атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге.