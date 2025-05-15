Президент России Владимир Путин демонстрирует стратегическую выдержку, не поддаваясь на провокации и агрессивные заявления западных лидеров, заявил политолог Алексей Чеснаков,

Состав российской делегации для стамбульских переговоров наглядно показывает последовательность курса Кремля, считает эксперт.

«Российский лидер четко придерживается выбранной линии, — подчеркивает эксперт. — Его подход можно сравнить с принципом 'сначала конкретные договоренности, потом политические жесты'».

Чеснаков обращает внимание на взвешенную позицию Москвы: российская сторона принципиально избегает участия в неподготовленных переговорах, где можно оказаться в заведомо невыгодном положении.

«Идти на прямой диалог без заранее согласованных базовых условий — значит сознательно подставляться под удар», — поясняет политолог.

Такой подход, по мнению эксперта, позволяет России сохранять стратегическую инициативу и не становиться заложником чужих сценариев. При этом состав делегации, куда вошли профессиональные переговорщики, а не высшие должностные лица, свидетельствует о прагматичном подходе — готовности к диалогу, но только на четко оговоренных условиях.

Как отмечает Чеснаков, Путин продолжает методично реализовывать собственную стратегию, невзирая на внешнее давление. Эта линия оставляет Москве пространство для маневра и позволяет избежать невыгодных компромиссов под влиянием эмоциональных факторов или пропагандистских атак.