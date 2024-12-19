Путин считает, что уберег страну и увел ее от края пропасти

Российский лидер Владимир Путин уверен, что смог сберечь страну, как его и просил экс-президент Борис Ельцин. Также он защитил ее от утраты государственности.

«Я считаю, что не просто уберег, а мы отошли от края пропасти. Потому что все, что происходило с Россией до и после этого, вело нас к полной и тотальной утрате суверенитета. А без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может», — сказал Путин во время прямой линии.

19 декабря состоялась программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединила форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечал на вопросы и журналистов, и россиян.

Глава государства был в эфире около 4,5 часов.