Путин: Россия сделает все, чтобы поддержать работу МАГАТЭ

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет делать все, что от нее зависит, чтобы поддержать работу Международного агентства по атомной энергии, сообщает РИА Новости .

«Хочу вас за это конструктивное взаимодействие поблагодарить и со своей стороны заверить, что мы будем делать все, что от нас зависит, для того чтобы поддержать вашу работу», — отметил он.

Ранее генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла резолюцию по ядерной безопасности на Украине, которую российская делегация назвала антироссийской.

Как сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, ключевым итогом голосования стало рекордное число воздержавшихся — 46 стран, включая Венгрию (государство-член ЕС) и США.